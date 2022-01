Corpo de idosa encontrada morta no Rio de Contas foi identificada pelo IML de Jequié

Na manhã de ontem (17), a polícia militar foi acionada por populares que informaram que um corpo estava boiando no Rio de Contas, no Joaquim Romão. Ao chegar ao local, foi constatado a veracidade do fato e o Corpo de Bombeiros foi acionados para retirar o corpo da mulher. O cadáver foi levado para o IML onde foi feita a identificação. Trata-se de ELEZENITA BRITO DOS SANTOS de 71 anos. Segundo informações, esta senhora morava no bairro do Joaquim Romão. Possivelmente ela tenha morrido afogada. Só um laudo técnico irá dizer as causas.

