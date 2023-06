Corpo de Jequieense que morreu afogado no Rio de Contas é encontrado

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã dessa segunda-feira (26), o corpo do jovem que tinha desaparecido por volta do meio-dia de domingo (25), durante banho no Rio de Contas, na localidade conhecida como Região dos Bois, zona rural de Ipiaú. O corpo de Silvestre Santos, de 28 anos, foi encontrado numa profundidade de cerca de 4 metros. Ele era morador de Jequié e estava a passeio numa fazenda. Conforme as informações apuradas pelo GIRO, a vítima não sabia nadar. O corpo de Silvestre será removido pelo DPT e encaminhado para o IML em Jequié. Informações e Foto: Site Giro Ipiau

