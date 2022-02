Corpo de jovem desaparecida é encontrada morta a Tiros em Jequié; ASSISTA

Na manhã de hoje (04), foi encontrado o corpo da jovem Talita, que estava desaparecida desde a última terça-feira. O corpo da jovem estava com as mãos amarradas, no anel viário, próximo a Santa Casa. A jovem estava com marcas de tiros pelo corpo, inclusive no rosto. A perícia foi acionada e ao fazer o levantamento cadavérico, foi encontrado na cintura da jovem, um revólver calibre 38. As investigações fica a cargo da DEAM, no comando da delegada Grazielle Quaresma. A reportagem do Jequié Urgente esteve no local, com exclusividade. Assista

Comentários no Facebook:

Comentários