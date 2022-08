Corpo de Jovem desaparecida é encontrado com auxílio de drone no lago da Barragem da pedra em Jequié

No final da manhã desta quinta-feira (11), Bombeiros Militares do 8º GBM de Jequié e do 7º GBM da cidade de Vitória da Conquista, encontraram um corpo que possivelmente seja da Jovem Bianca Santos, 29 anos, que esta desaparecida desde o último domingo (07). Segundo informações, o corpo foi localizado com a ajuda de um Drone, que estava sobrevoando o Lago e localizou o corpo boiando. Segundo o comandante do 8º GBM, o local onde o corpo foi localizado, a profundidade média é de 30 metros. Departamento de Polícia Técnica já esta se deslocando para o local para fazer a remoção até o IML de Jequié. A jovem estava se divertindo com amigos no Lago da Barragem da Pedra, quando possivelmente se afogou. A necropsia será feita e o laudo irá indicar a causa da morte da jovem. Os bombeiros militares do 8º GBM e 7º GBM de Vitória da Conquista, fizeram um excelente trabalho ao longo destes 4 dias, para a localização do corpo da jovem.

