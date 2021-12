Corpo de jovem é encontrado as margens do Rio de Contas

Na tarde de ontem (23), populares acionaram a polícia militar, informando que o corpo de um homem teria sido encontrado as margens do Rio de Contas. Ao chegar ao local os policiais constataram a veracidade do fato. O IML foi acionado e retirou o corpo do homem do local e encaminhou ao DPT de Jequié. Logo em seguida, familiares compareceram ao IML e identificaram o corpo, como sendo de AISLAN PEREIRA, que estava desaparecido. Familiares informaram a reportagem do Jequié Urgente, que Aislan trabalhava como moto taxista e residia no bairro Curral Novo, em Jequié. Segundo informações dos familiares, o jovem teria sido visto pela última vez, no Joaquim Romão. A polícia civil já está no caso. O corpo da vítima, passará por necrópsia nesta sexta-feira (24), onde apontará a causa morte.

