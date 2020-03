Corpo de jovem é encontrado com tiro na cabeça na entrada de Lafaiete Coutinho

A Polícia Civil tomou conhecimento que um corpo de mulher alvejada com um tiro na cabeça estava às margens rodovia BA-555, que liga a BR-116 à cidade de Lafaiete Coutinho.

Uma equipe da Polícia Civil, em companhia do DPT, foi ao local confirmando a veracidade do fato. Foi visualizado um corpo de uma mulher, aproximadamente 30 anos de idade, morta com um tiro na cabeça, região do rosto, próximo à orelha esquerda. Indícios indicam que o crime não ocorreu no local, possivelmente foi desovado na região.

A Jovem foi identifica pelo nome de Raquel da Conceição Santos, residente na cidade de Jequié.

Providências adotadas: captura de imagens de comércio da entrada de Lafaiete Coutinho, bem como de empresa localizada na referida rodovia. Solicitada imagens à via Bahia da BR-116, próximas ao acesso a Lafaiete Coutinho. Expedida guia para perícia de local de crime e necropsia. Informações: DPC Moabe Macedo Lima

Comentários no Facebook:

Comentários