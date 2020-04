Corpo de jovem morto a tiros em Jequié sai de IML e vai direto para cemitério

Em meio à pandemia, a criminalidade age em Jequié. Na noite deste sábado (18), a polícia registrou um crime de homicídio na localidade de Baixa do Bonfim, região do bairro Jequiezinho.

Rodrigo Jesus dos Santos, 22 anos, foi morto a tiros por volta das 21h em uma via pública, e segundo relatos de populares o crime teria sido praticado por vários indivíduos, que fugiram em seguida na direção do bairro Cachoeirinha. A vítima ainda tentou se livrar, correndo por cerca de 50 metros, mas foi alvejada.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para realização dos serviços periciais e providenciaram o encaminhamento do cadáver ao Instituto Médico Legal de Jequié, que liberou o corpo na tarde deste domingo e, como não é permitida a aglomeração de pessoas na cidade, familiares saíram com o cadáver do IML direto para o cemitério. Ainda não há informações sobre autoria e motivação. A Polícia Civil diz que o caso está sendo investigado. Informações Blog Marcos Frahm/ Foto: Redes Sociais

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários