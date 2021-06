Corpo de Leon Leal está previsto para chegar às 11hs da manhã de hoje em Jequié

Em comunicado enviado pela família do radialista Leon Leal, seu corpo está previsto para chegar em Jequié por volta das 11 horas da manhã de hoje (17), onde será velado na Pax Internacional, na Travessa Franz Gedeon, centro de Jequié. E será sepultado no cemitério São Sebastião, Curral Novo, na sexta-feira às 09:30. Leon Leal morreu na noite da última terça-feira, em um hospital na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A morte do radialista repercutiu em vários meios de comunicação do estado. Inclusive na TV sudoeste, onde o apresentador do BA Meio dia, Judson Almeida, se emocionou ao vivo, ao noticiar a morte de Leon Leal.

