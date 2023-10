Corpo de Médico morto no Rio de Janeiro deve chegar a Ipiaú nesta sexta-feira (06).

O corpo do Médico Perseu Ribeiro, que foi assassinado na cidade do Rio de Janeiro, deve chega em Ipiaú nesta sexta-feira (06), em um avião fretado. Segundo informações do site Giro Ipiaú, o corpo irá chegar por volta das 15:00 horas, onde será velado na Loja Maçônica de Ipiaú e sepulta no Sábado, em horário ainda a ser definido pela família. Dr Perseu, fez aniversário na última terça-feira, e infelizmente morrendo na quinta. A família e amigos ainda estão perplexos com tamanha violência.

A polícia carioca informou, que traficantes teriam executados os homens que mataram os três Médicos por engano. Dr Perseu teria sido confundido com o filho de um Miliciano.

