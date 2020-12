Corpo do jovem Rener Damascena saiu para sepultamento em meio a muita dor dos familiares e amigos em Jequié

Por volta das 10:30 da manhã de hoje (01), o corpo do jovem Rener Damascena saiu do velório da Pax Internacional e seguiu para sepultamento no cemitério São João Batista, Joaquim Romão. Centenas de pessoas se fizeram presentes no velório e seguiram o cortejo. Inclusive, o prefeito eleito de Jequié Zé Cocá esteve no velório, juntamente com o vice prefeito de Jequié Hassan Iosef e a vice prefeita eleita Poliana.

A vítima faleceu no início da tarde de ontem (30), em um grave acidente na BR 116, Jequié, quando colidiu sua motocicleta em na lateral de uma carreta. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas infelizmente faleceu na emergência do HGPV. Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares. Foto Jequié Urgente

