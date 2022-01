Corpo é encontrado em fazenda e equipe do IML de Jequié faz levantamento cadavérico

Na manhã dessa sexta-feira (07) policiais civis de Ipiaú e uma equipe do Departamento de Polícia Técnica do IML se deslocaram até a área de uma fazenda nas imediações da Rua do Passa Gado, no Loteamento Bom Jardim, para realizar a remoção do corpo de um homem, encontrado por populares.

Segundo apurou o site GIRO IPIAÚ com o delegado Isaias Neto que homem ainda não tinha sido identificado. O corpo em avançado estado de decomposição foi encaminhado para o IML de Jequié, onde será necropsiado.

Populares dizem que a vítima é um jovem apelidado de ‘Foguinho’, morador de Gandu, e que teria sido morto a facadas na semana passada e um vídeo compartilhado nas redes sociais pelos autores do homicídio. Ainda de acordo com populares, a suposta vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil. Informações: Site Giro Ipiaú

