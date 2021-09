Corpo encontrado no Rio de Contas em Jequié é identificado

Na manhã de hoje (28), Bombeiros militares foram acionados para retirar o corpo de um homem que estava boiando no Rio de Contas, próximo ao Pau Ferro, em Jequié. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade do fato. O IML de Jequié foi acionado, e levou o corpo do homem para necropsisa. Segundo informações, ele foi identificado como Carlos Jesus dos Santos, 49 anos. Provavelmente, ele tenha se afogado no Rio de Contas. O laudo médico fica pronto em 30 dias.

