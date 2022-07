Corpo encontrado no Rio Jequiezinho é reconhecido por familiar

Na do último domingo (24), populares avistaram um corpo boiando nas águas rasas do Rio Jequiezinho, próximo à ponte da Avenida Franz Gedeon, Centro de Jequié. O Corpo de Bombeiros retirou o corpo, e o Departamento de Polícia Técnica levou o mesmo até o IML de Jequié. O homem estava sem documentação, e ficou até a manhã desta terça-feira (26), sem ser identificado. Um senhor compareceu no IML de Jequié e reconheceu o corpo como sendo do seu filho SIVALDO ADÔRNO DE SOUZA, 40 anos. Segundo informações, o mesmo é da região de Valentim, Distrito de Boa Nova.

