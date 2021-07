Corpo encontrado na zona rural de Jitaúna é identificado pelo IML de Jequié

No início da tarde de hoje (07), prepostos do IML receberam a informação que um corpo estaria boiando em um rio na zona rural de Jitaúna. Ao chegar o local foi constatado a veracidade da informação e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jequié, onde passou por necropsia e posteriormente foi identificado como sendo do Jequieense SILMO OLIVEIRA SANTANA, 40 anos de idade. O laudo com a causa morte saíra em no máximo 30 dias e vai apontar as causas da morte. A suspeita é que o mesmo tenha se afogado, pois usada trajes de banho. Silmo, era bastante conhecido em Jequié pela sua irreverência.

