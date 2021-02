Correios entrega 03 Kg de Cocaína em residência e mulher é presa pela PF

Três quilos de cocaína foram entregues pelos Correios na manhã desta terça-feira (2), na cidade de Feira de Santana, no Portal do Sertão. Após a droga ser entregue em uma residência, agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), prenderam uma mulher de 30 anos, que recebeu a encomenda.

De acordo com as polícias, após receber denúncia sobre a possível chegada da encomenda, os policiais passaram a vigiar o endereço suspeito. Após a aproximação do veículo dos Correios e a entrega de uma caixa a uma mulher que estava na casa vigiada os policiais realizaram a abordagem e constataram a presença da droga, dividida em três tabletes.

Ainda de acordo com as polícias, na nota fiscal da encomenda, constava tratar-se de um vídeo-game. A mulher, de 30 anos, foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas. As investigações prosseguirão, para identificação do remetente e de eventuais outras pessoas envolvidas na prática criminosa. Informações do Site Bahia Notícias

