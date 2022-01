Correios inaugura Centro de Operações na Cidade Nova em Jequié; ASSISTA

Os Correios inaugurou em Jequié, o CDD (CENTRO DE OPERAÇÕES), onde dispõe de mais de 1000 metros quadrados. O novo espaço possui uma estrutura moderna que atenderá não só Jequié como também toda a região.



Os diretores dos Correios observaram no Bairro da Cidade Nova, um local estratégico e ideal para distribuição de encomendas uma vez que o bairro possui fácil acesso as margens da BR 116, Rio Bahia e permite o tráfego de milhares veículos e pessoas diariamente.

A Cidade Nova é a porta do progresso não só para a cidade de Jequié, como para toda a região. A décadas o local é esquecido pelos poderes públicos, seja municipal, estadual ou federal. Nos últimos anos, a concessionária Via Bahia, que administra a BR 116, sempre que cobrada, até mesmo por este blog, para cuidar melhor da pista de rolamento que está cheia de buracos, disse em nota que a responsabilidade não era dela.



Os empresários que ainda acreditam no crescimento da Cidade Nova sempre clamaram por mais segurança, por um posto fixo da Polícia Militar e pelo combate dos chamados “BARRINHAS” que impedem os caminhoneiros de pararem no local.



Esperamos que a cidade nova tenha mais atenção dos poderes públicos, principalmente da área de segurança.

