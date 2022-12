CORRENTE DO BEM: Jequieense precisa fazer cirurgia e aguarda “regulação”.ASSISTA

Mais uma vez, o blog Jequié Urgente, foi acionado para uma questão de saúde. O jovem LUCIANO LOPES CARDOSO, 35 anos, está com um problema de saúde que está lhe deixando bastante preocupado. Há alguns meses atrás, o jovem foi diagnosticado com uma inflamação na mandíbula. Desta inflação, acabou surgindo nódulos em sua mandíbula e pescoço. Ao passar dos dias, o problema só vem aumentando e preocupando ainda mais o Luciano, que é deficiente visual e está lutando para conseguir a cirurgia. Segundo o paciente, todos os exames para realização da cirurgia já foram feitos e entregues na Secretaria de Saúde de Jequié. Agora é esperar a tão famosa regulação médica por parte da SESAB. Luciano informou que a cirurgia foi indicada no Hospital Irmã Dulce, em Salvador. O problema é que está vaga para cirurgia é demorada e com isso, o problema só aumenta cada dia Mais. O jovem está tendo dificuldades até para conseguir dormir e se alimentar. O médico que lhe acompanha, já informou que a cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível, pois, a qualquer momento pode surgir uma infecção grave e ser fatal. Pedimos e apelamos, para que a SESAB, encaminhe este jovem o mais rápido possível, para que sua cirurgia seja feita. O contato do jovem é 73 99932-8401.

Comentários no Facebook:

Comentários