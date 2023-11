CORRENTE DO BEM: Jovem do Entroncamento de Jaguaquara precisa de todos nós para realizar sonho; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente, recebeu a Sra Ana Carla Ferreira. Ela é mãe da jovem Ananda Oliveira, 21 anos. A família é residente no Entroncamento de Jaquaguara, e a jovem Ananda estuda e mora em Ilhéus. Muito inteligente ela cursa História na UESC e passou em um processo seletivo para viajar para o México em um intercâmbio em uma universidade na cidade Guadalajara. Ananda terá que viajar no início do mês de janeiro de 2024. O intercâmbio ela ganhou mas as despesas é para chegar até o México é por conta dela. E a família muito humilde tem medo de não conseguir realizar o sonho da jovem. Para ela conseguir viajar, todos se reuniram e estão fazendo uma campanha chamada “Ananda vai ao México para estudar”. Onde nesta campanha estão sendo feitos bazares, rifas e arecadacões através o Pix solidário. A despesa total entre passagens, alimentação, documentação dentro outros, gira em torno de 15 mil reais. Com a campanha a família já conseguiu uma média de 8 mil reais. A família veio a Jequié Procurar nossa reportagem para conseguir ajuda e vamos nos engajar nesta campanha. O Pix solidário é [email protected] ASSISTA, COMPARTILHE E AJUDE.

Comentários no Facebook:

Comentários