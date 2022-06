CORRENTE DO BEM: Lembra-se da Jucilene? Ela precisa de todos nós mais uma vez. ASSISTA

Jucilene de Andrade foi diagnosticada com um câncer no Pâncreas no final do ano passado, e procurou o Jequié Urgente para que sua cirurgia fosse realizada em Salvador. Há época a então Secretaria de Saúde de Jequié, Poliana Leandro, tomou conhecimento do fato através da nossa reportagem e ajudou a Jequieense. Ela fez a cirurgia, retirou o tumor e hoje continua em tratamento em Salvador. Em entrevista ao Jequié Urgente, Jucilene conta que o difícil hoje em dia, está sendo manter o seu tratamento com os medicamentos, que custam em torno de 1.000 (mil reais), mensais. Segundo a paciente, a secretaria de saúde de Jequié, dispõe apenas dos medicamentos mais comuns, como dipirona e outros. Já os que tem um custo maior, infelizmente tem que ser comprado.

Jucilene pede ajuda para que seu tratamento não seja interrompido e que a sua saúde não seja mais comprometida ainda. Ela também precisa de uma nutricionista para fazer seu acompanhamento, pois devido ao problema, ela tem que ter uma alimentação balanceada. A mesma já deu entrada na perícia médica do INSS, que foi remarcada para o próximo mês de NOVEMBRO de 2022. Ela pede ajuda para compra do seu medicamento. Quem poder ajudar esta Jequieense, mãe de 2 filhos, pode doar qualquer quantia através do PIX 73999276748 em nome de JUCILENE ANDRADE SANTOS. E se algum profissional de Nutrição, poder ajudar, o telefone para contato é 73 99927-6748. ASSISTA A ENTREVISTA LOGO ABAIXO.

