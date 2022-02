Coveiros de Jequié dizem que não tem acesso a comercialização de sepulturas; ASSISTA

Recentemente Coveiros do Cemitério São Lázaro, Jequiezinho, foram acusados de está comercializando sepultura no local. Imediatamente a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Jequié, foi ao local para averiguar a situação. Segundo informações dos próprios Coveiros, o que aconteceu foi que o proprietário de um terreno no cemitério São Lázaro, queria vender o terreno de sua propriedade e não o coveiro que estava vendendo sepultura. Os coveiros se sentiram ofendidos, pois trabalham diariamente prestando serviço nos cemitérios de Jequié, e pediram uma entrevista no Jequié Urgente.

Antônio Carlos, é coveiro no local há quase 30 anos, e disse que é normal a comercialização por parte de proprietários particulares de sepulturas, e que os mesmos pagam IPTU para a prefeitura de Jequié, e todo trâmite é feito pelo dono do terreno e a outra parte interessada. Os Coveiros se sentiram constrangidos pelo fato de serem acusados de algo que não fazem. A reportagem do Jequié Urgente, conversou com o Secretário de Serviços Públicos de Jequié, Helder Souza, e o mesmo disse que está averiguando a situação e que jamais será adimitida atos desta natureza nós cemitérios públicos de Jequié.

Comentários no Facebook:

Comentários