Crea-BA é uma das instituições presentes na Central de Vistoria dos Trios

A fiscalização do Crea-BA inicia a partir desta segunda-feira (06) mais uma etapa da fiscalização do Carnaval de Salvador. Desta vez, a vistoria vai se concentrar nos trios elétricos e carros de apoio. A Central de Vistoria dos Veículos está localizada no Parque de Exposições e é organizada pela *SALTUR – Empresa Salvador Turismo.

De acordo com o presidente do Crea-BA, Joseval Carqueija, a equipe será comandada pelos supervisores Arildson Mota e Thanell Lêdo e deve ordenar as ações conforme planejamento, orientando aos fiscalizados sobre possíveis pendências, quanto às responsabilidades técnicas, por meio do devido documento de fiscalização. “As placas de fiscalização do Crea deverão ser afixadas preferencialmente após a conclusão da montagem dos equipamentos (palcos, camarotes, arquibancadas, trios e carros de apoio) proporcionando melhor visibilidade sobre nossas ações. Estamos desde janeiro ocupando os circuitos e realizando o trabalho para que o Carnaval, tão aguardado pelos foliões, ocorra da forma mais tranquila possível”, ressalta.

A fiscalização do Crea-BA tem o objetivo de verificar o exercício e atividades das profissões reguladas pela Lei n° 5.194, de 1966, observando os princípios éticos e legais, compatíveis com as necessidades da sociedade.

Na Central Única de Vistorias (trios, elétricos e veículos) – São solicitadas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), referentes à Vistoria veicular, manutenção e recarga de extintores, avaliação e manutenção do sistema hidrossanitário, vistoria da estrutura metálica da carreta ou semi-reboque, avaliação e manutenção do sistema elétrico e sonorização e avaliação, além da manutenção do grupo gerador. Informações: Crea-BA

