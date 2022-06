Crea-BA reforça prevenção contra acidentes nas festas juninas

O Presidente do Crea-BA, Joseval Carqueija, emitiu alerta para produtoras de eventos e prefeituras municipais sobre os riscos elevados de acidentes nas festividades juninas que se aproximam. O documento também anunciou ações fiscalizatórias do Crea-BA para garantir a presença de profissionais habilitados na organização desses eventos, que é um fator crucial de diminuição de riscos.

Inerentemente arriscados devido à grande concentração de pessoas, os eventos do período junino trazem uma série de pontos de risco que o Crea-BA aponta como foco das medidas preventivas que precisam ser tomadas por seus organizadores – como, por exemplo, a montagem de estruturas metálicas, sistemas elétricos e de iluminação, sistemas de prevenção e combate a incêndios e apresentações pirotécnicas. Para garantir a segurança do público e dos trabalhadores junto a esses equipamentos, a presença de profissionais habilitados é absolutamente indispensável.

O Presidente Carqueija reforçou essa mensagem sobre importância dos profissionais na prevenção de acidentes, avisando também sobre as ações fiscalizatórias que serão realizadas pelo Crea-BA nos eventos: “A nossa preocupação aqui no Crea-BA é com a valorização dos profissionais e a garantia de segurança e tranquilidade que a boa atuação deles traz para o público. É por isso que estaremos novamente fiscalizando os eventos para identificar os equipamentos de risco e os técnicos responsáveis por eles, garantindo que eles sejam profissionais habilitados e exigindo a apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos serviços”.

Com essas medidas, o Crea-BA procura contribuir para festas juninas com mais alegria e bem-estar, sem tragédias para interromperem o nosso São João. O Conselho estará intensificando as ações nos principais eventos da Bahia desde o início do mês. Informações: CREA-BA

Comentários no Facebook:

Comentários