CrediBahia segue disponível em 2024 com meta de expansão para mais municípios baianos

O Programa Estadual de Microcrédito (CrediBahia), executado pelo Governo do Estado através da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e prefeituras municipais, segue disponível em 2024. Voltados para empreendedores (as) individuais, grupos de produção, associações produtivas e cooperativas de produção que não possuem acesso às vias de crédito usuais, os empréstimos têm limite de até R$ 21 mil, taxa a partir de 1,8% ao mês, com prazos de até 24 meses, incluídos até seis meses de carência. Este ano, a iniciativa deve chegar a mais cidades baianas.

“Para 2024, a nossa estratégia é expandir o acesso ao CrediBahia e ampliar o número de municípios. Hoje, já chegamos a 197 municípios e queremos aumentar esse número para atingir todo o estado até o final de 2026. Para isso, a gente conta com a parceria das prefeituras, com a Setre e também com o Sebrae, que incentivam as atividades produtivas e a geração de emprego e renda”, afirmou o diretor de operações da Desenbahia, Marko Svec.

De acordo com Svec, para ter acesso à linha de crédito, o empreendedor precisa verificar se o CrediBahia já está disponível no município em que possui negócio. “Ele também pode consultar nosso site, desenbahia.ba.gov.br . A partir daí, ele se dirige à agência, faz o seu cadastro e, a depender do perfil, ele pode ter um crédito de até R$ 21 mil. O CrediBahia é muito interessante por conta das taxas de juros. São porcentagens menores que as do mercado. A gente tem conhecimento de cobranças de 3%, 4% e até 10% que pequenos comerciantes pagam”, completou o diretor.

Em 2023, as metas estabelecidas pelo programa foram superadas. O Governo do Estado liberou R$ 53,7 milhões aos empreendedores baianos, o que representa um crescimento de 33% em relação a 2022. O crescimento do programa também foi observado no número de contratos firmados, que saltou de 7.222, em 2022, para 8.240 em 2023. Houve um crescimento expressivo também na ampliação dos atendimentos nos postos. O resultado é atribuído às novas estratégias, novos produtos – como CrediBahia Mulher – e, sobretudo, uma articulação maior entre os parceiros.

Para 2024, a Desenbahia planeja ampliar o acesso ao crédito além dos R$ 21 mil, com um projeto que nasceu em 2023, chamado CrediBahia Conexão. “É um produto para aquele empreendedor que já ultrapassou a faixa de microempresário. Ele pode ter acesso a créditos superiores a R$ 21 mil. Estamos fazendo piloto de R$ 30 mil para que assim ele possa dar continuidade ao seu empreendimento com boas taxas, bons prazos, sem precisar sair para uma banca privada, para outro tipo de crédito que seja mais caro e mais oneroso para o negócio dele”, finalizou Svec.

João Vinícius das Neves, de 23 anos, é um dos microempreendedores baianos contemplados com recursos da Desenbahia. Proprietário de uma pizzaria no bairro de Santa Cruz, em Salvador, o jovem toca o negócio com o pai e a mãe, além de contratar o serviço de um motociclista para realizar a entrega dos seus produtos.

“O empréstimo possibilitou que tivéssemos dinheiro em caixa para girar e não ficar se preocupando com os juros de crédito. A taxa é bem menor e a Desenbahia ainda se preocupa em saber o nosso faturamento para que a parcela esteja dentro da nossa realidade, porque não adianta solicitar um valor e o seu fluxo de faturamento não conseguir cumprir com a parcela”, explicou.

João Vinícius teve R$ 8,3 mil liberados pela Desenbahia, dinheiro que possibilitou expandir o negócio, que funcionava anteriormente na cozinha de sua casa. “Colocamos diversos insumos, como queijo mussarela, molho de tomate, itens que estão no capital de giro e que a gente vai conseguir utilizar no dia a dia para fazer esse dinheiro girar e, com isso, possibilitar mais investimentos. Com esse capital de giro inicial para poder investir em insumos, e fazer esse recurso girar, a gente pode investir no refrigerador, na fritadeira e profissionalizar cada vez mais o negócio”, afirmou. Ainda conforme o microempreendedor, este é o seu segundo empréstimo junto à Desenbahia. “Isso acaba sendo muito bom, porque existe uma confiança entre a Desenbahia e o empreendedor, ela viu que a gente cumpriu com o que foi acordado e nos possibilitou algo a mais em uma nova oportunidade”, agradeceu.

A Pizzaria D’Arábia funciona de terça a domingo, a partir das 18h, com entregas realizadas em diversos bairros da capital baiana. Além de fornecer pizzas assadas e congeladas em Santa Cruz, Rio Vermelho e Pituba, o estabelecimento ainda fornece pizzas congeladas a alguns clientes da Barra e Ondina. Por mês, a pizzaria de João Vinícius vende cerca de 300 pizzas assadas e congeladas. Informações e Foto: SECOM/GOVBA

