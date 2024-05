Crédito rural é tema de reunião com representantes da CAR e do Banco do Nordeste

Na manhã de ontem (20/05), representantes da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), que atuam nos projetos Pró-Semiárido, Bahia que Produz e Alimenta e da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater) se reuniram com representantes do Banco do Nordeste (BNB) para tratar sobre o acesso ao crédito e às linhas de financiamento disponibilizadas pelo Banco por meio do Programa Agroamigo.

O encontro, realizado no auditório do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF), em Juazeiro, faz parte das ações que visam assegurar a sustentabilidade das iniciativas da CAR no território Sertão do São Francisco, bem como permitir que a partir da assessoria técnica e parceria com o BNB, os agricultores e as agricultoras, apoiadas por meio dos projetos executados pela CAR, possam garantir o acesso a essa política pública.

“Estamos trabalhando em torno da sustentabilidade das ações e o crédito está entre as estratégias para somar ao fomento ofertado pela CAR, por meio do Pró-Semiárido, para fortalecer a produção da agricultura familiar. O crédito é ainda muito demandado e faz parte do nosso trabalho de consolidação. Eu vejo que se há um cenário bom para o banco é do projeto Pró-Semiárido, que tem assistência técnica diuturnamente e que os técnicos já conhecem os agricultores e sabem quem tem condição de tomar o financiamento”, afirmou o coordenador local do Pró-Semiárido, Sergio Amim.

Neste sentido, o gerente do BNB em Casa Nova (BA), Agnaldo Barbosa, destacou a importância da parceria com a CAR e afirmou que para o Banco é desejável que o agricultor conte com o apoio da assistência técnica para melhor aplicar o recurso do empréstimo. Ele falou sobre o perfil do público que se enquadra no financiamento e citou as linhas de crédito disponíveis. Além do Pronaf B e V, foram detalhadas outras categorias, a exemplo do Pronaf Jovem, Agroecologia, Floresta e Agroindústria.

Entre os encaminhamentos da reunião estão o fortalecimento da parceria entre o Banco e a CAR, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a realização de mais dois encontros, que devem acontecer, simultaneamente, no dia 10 de junho, em Juazeiro, com técnicos que atuam em Sento Sé, Sobradinho, Juazeiro, Uauá e Curaçá; e no município de Remanso, com a equipe que atua em Casa Nova, Remanso, Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado, com o objetivo de traçar estratégias para facilitar o acesso ao crédito para famílias assessoradas. Informações: ASCOM GOV BA Foto: Elka Macêdo

