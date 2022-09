Cresce número de downloads e de usuários mensais do Preço da Hora Bahia

A busca por economia de tempo e dinheiro na hora das compras levou a um aumento no número de adeptos do aplicativo Preço da Hora Bahia, que ultrapassou a marca de 500 mil downloads feitos em smartphones de toda a Bahia e um pico de 110 mil usuários mensais. Hoje, a nota média da ferramenta na Google Play Store é de 4,5, considerada ótima, de acordo com as avaliações feitas pelos internautas.

Baseado nas notas fiscais eletrônicas processadas diariamente pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), o app permite pesquisar os preços de mais de 500 mil produtos, com informações sobre contatos das lojas, rotas para se chegar ao endereço desejado e o horário mais vazio para frequentar o estabelecimento. O Preço da Hora pode ser baixado em dispositivos móveis na Apple Store e na Google Play Store, além de estar disponível no site precodahora.ba.gov.br

Na página inicial do aplicativo, é só digitar o produto desejado no campo de pesquisa para comparar os preços praticados para este item, ou realizar a pesquisa com o código de barras. O usuário pode ver ainda na tela do app o dia e a hora de realização da última venda da mercadoria, além de telefone e rota para se chegar ao estabelecimento onde ela está à venda. Antes de se deslocar, é importante confirmar se os eventuais descontos exibidos continuam válidos e se são aplicáveis a todos os clientes.

A última versão do aplicativo apresenta a funcionalidade “Melhor Hora”, que monitora o volume de notas fiscais emitidas ao longo do dia, indicando assim a maior ou menor presença de consumidores no estabelecimento no período entre as 7h e as 21h para todos os dias da semana, a fim de que o usuário possa evitar filas e aglomerações. Informações: Ascom/Sefaz-Ba

