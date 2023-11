Criação de galinhas caipiras transforma realidade de agricultores familiares em Maragogipe

A Associação Beneficente e Comunitária da Cajazeira e Adjacências, localizada no município de Maragogipe, território Recôncavo, vive um momento de transformação e fortalecimento com a implementação do projeto de Criação de Galinhas Caipiras. A iniciativa, realizada em parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), envolve a entrega de galinheiros, chocadeiras, insumos e equipamentos, melhorias significativas na qualidade de vida dos agricultores familiares beneficiados.

O projeto tem como objetivo principal oferecer suporte aos agricultores para diversificar suas produções, promovendo desempenho produtivo e econômico por meio de tecnologias acessíveis e alinhadas aos princípios da agroecologia.

Dentre os objetivos se destacam a diversificação das atividades produtivas, o estímulo à sustentabilidade ambiental, a promoção de práticas para evitar a consanguinidade, a integração agropecuária e a garantia do serviço de assistência técnica e extensão rural (Ater) de qualidade.

A entrega dos galinheiros, chocadeiras e demais equipamentos não apenas impulsionou a produção de aves e ovos, mas também impactou positivamente na renda das famílias beneficiadas. Além disso, a comunidade passou a contar, diariamente, com uma fonte nutritiva e saudável de alimentação.

Para Francisca Cruz, da comunidade de Cajazeira, foi um grande avanço. “Meu galinheiro está pronto, cheio de galinhas. Estou preparada para meu criatório. Terei galinhas para consumo próprio e ovos. Não vou precisar comprar”.

O projeto visou não apenas fortalecer a segurança alimentar, mas também criar oportunidades para a comercialização do excedente, contribuindo para a estabilidade financeira e para o aumento do rendimento das famílias envolvidas.

O agricultor Antônio Gilson, da comunidade Otizeiro, enfatiza a melhoria na vida dos agricultores. “Os equipamentos e a ração vão incrementar a renda e fornecer uma alimentação saudável para os agricultores familiares da nossa região”.

Já o agricultor Florisvaldo Nunes da Silva, da comunidade de Cajazeira, fala com orgulho do crescimento da comunidade. “Muita gente achou que não iríamos para frente, mas com muito trabalho e dedicação conseguimos”. Informações e Foto: Assessoria de Comunicação da CAR

Comentários no Facebook:

Comentários