Criança de 03 anos morre em acidente próximo a cidade de Jaguaquara

Uma criança de 03 anos morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (25), feriado de Natal, no Município de Jaguaquara. No carro modelo Fiat Pálio de placa policial JSK-3811, estavam seis pessoas, conforme relatos de populares.

Elas ficaram feridas e receberam atendimento de equipes do SAMU, que as socorreram ao Hospital Municipal de Jaguaquara. Contudo, a criança, Ana Liz, oriunda da cidade de Itaquara, no Vale do Jiquiriçá, foi inicialmente socorrida em um carro particular, posteriormente por uma ambulância, mas não resistiu e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié, para realização dos procedimentos legais.

As outras pessoas estão hospitalizadas, mas não correm risco de morte, segundo informações da Polícia Militar. O automóvel era conduzido por uma mulher, que perdeu o controle em uma curva da BA-545, nas proximidades do Baixão de Ipiúna, e o veículo precipitou-se em uma ribanceira, de uma altura de cerca de 50 metros, local onde já foram registrados vários acidentes com vítimas. O carro levava pessoas da mesma família, que seguiam para passar o Natal em uma localidade da zona rural de Jaguaquara. Informações: Blog Marcos Frahm

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários