Criança de 08 anos é violentada e abandonada no KM 03

Por volta das 16h de sábado (5), uma viatura PM com informação obtida pela Cicom se delocou até o Posto Petrosserra, no Km3, para atender solicitação de uma funcionária dando conta de que uma criança de 8 anos violentada e abandonada em um matagal. Após constatar a veracidade dos fatos e com a ajuda do Conselho Tutelar, foi observado que a criança era residente na rua Miguel Gomes, no bairro Mandacarú e se encontrava totalmente desorientado e tinha a lembrança de que um homem em um carro teria lhe abordado e oferecido doces para ele entrar no carro e que segundo a irmã da vítima, ele só lembrava que ter acordado no km3 dentro do matagal. juntamente com o Conselho Tutelar o menor foi conduzido à Delegacia de Polícia para fazer corpo de delito e serem tomadas as medidas cabíveis. Informações: 19º BPM

