Criança de 10 anos morre em grave acidente de carro

Deu entrada na emergência do hospital São Vicente de Paulo, uma criança de apenas 10 anos gravemente ferida, vítima de um acidente automobilístico na noite deste domingo (08). O garoto morava com a mãe e o padrasto, na Rua Gutemberg Araújo, em Ubaitaba. De acordo com informações, o pai biológico pegou o filho para passar o dia com ele, e no retorno do Oricó para Ubaitaba, ambos sofreram um acidente de carro. Duas viaturas da Polícia Militar (PM), foram deslocadas para o hospital da cidade para evitar possíveis tumultos, já que a mãe da criança estava bastante revoltada com o pai do garoto. Informações e foto: Ubaitaba Urgente

