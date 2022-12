Criança de apenas 1 ano morre afogada no Rio de Contas em Jitaúna

No final da tarde da de ontem (07), uma verdadeira tragédia, abalou a cidade de Jitaúna. Uma criança de apenas 01 ano, estava brincando às margens do Rio de Contas, em uma localidade conhecida como Rio Preto do Costa em Jitaúna, segundo informações de populares, o mesmo teria caído no rio de Contas e acabou morrendo afogado. O desespero tomou conta dos pais e vizinhos da criança, que foi Identificado como JONATAS LEVI DOS SANTOS SILVA. Prepostos do Corpo de Bombeiros foram ao local fazer as buscas e acabaram encontrando e retirando o corpo da criança das águas do Rio de Contas. O Departamento de Polícia Técnica de Jequié, foi ao local e fez a remoção do corpo que encontra-se no IML de Jequié. Foto Ilustrativa: Google

Comentários no Facebook:

Comentários