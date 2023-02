Criança morre em piscina na cidade Jequié

No final da tarde de ontem (06), uma equipe do SAMU foi acionada até um local onde funciona um Balneário no bairro do Jequiézinho. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma criança que tinha caído dentro na piscina. A equipe do SAMU tentou de todas as formas reanimar a criança, que infelizmente não resistiu e morreu. A criança foi identificada como Miguel Ferreira assunção, 04 anos de idade. Segundo informações, a criança estava acompanhada de uma tia. O desespero tomou conta dos familiares que estavam presentes. O corpo do garotinho foi levado até o Instituto Médico Legal, onde será necropsiado nesta terça-feira e entregue aos seus familiares. Segundo algumas informações, a criança teria passado mal e caído dentro da piscina. Só o Lauro cadavérico dirá qual foi a causa morte do garoto.

