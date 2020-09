Criança que estava desaparecida em Jequié é encontrada pela polícia civil

A polícia civil da 9º Coorpin em Jequié, tomou conhecimento do desaparecimento de uma criança no munícipio e saiu em diligência. No final da tarde de ontem, o menor foi encontrado com uma pessoa de iniciais G.R.S, em uma carroça andando pela cidade. A criança foi entregue a sua mãe e o adulto que estava com ela, foi conduzido a delegacia, para prestar esclarecimentos. Informações e Foto: 9º Coorpin Jequié

