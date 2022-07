Crianças com idade igual ou superior a 03 anos, começam a ser vacinadas contra Covid-19 em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, em acordo com a Nota Técnica Nº 213/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, do Ministério da Saúde, e tendo em vista a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da vacina CoronaVac para o público infantil de 3 a 5 anos de idade, cujas quantidades estão limitadas nos estoques deste imunobiológico, tanto nos estados quanto nos municípios, dará início, nesta quarta-feira, 20, à vacinação de forma gradual, a partir da disponibilidade de imunizantes existentes, para todas as crianças imunocomprometidas de 3 e 4 anos de idade, seguida pelas faixas etárias de 4 e depois 3 anos de idade.

Neste momento, as crianças a partir de 5 anos de idade deverão ser vacinadas com a vacina Pfizer, nos esquemas já recomendados. Ainda, de acordo com o Ministério da Saúde, é orientado que os municípios façam a gestão dos quantitativos disponíveis dessa vacina em seus estoques, com o intuito de garantir a segunda dose com o intervalo de 28 dias, até que os estoques sejam restabelecidos pelo Ministério da Saúde.

As crianças, acompanhadas pelos pais ou responsáveis, devem ser levadas às Unidades de Saúde com a certidão de nascimento ou documento de identificação com foto; com o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde (CNS); e com a caderneta de vacinação. Para receber a vacina, a criança deve estar saudável e, ter um intervalo de 15 dias para receber outras vacinas do calendário infantil. Informações: SECOM/PMJ

