Crianças e jovens assistidos por projeto da Prefeitura de Jequié recebem materiais e kits esportivos

Mobilizar crianças e adolescentes, afastando-os do círculo de violência, e possibilitar que eles possam desfrutar do esporte, lazer, atividades recreativas, propiciando mais inclusão e qualidade de vida. Estes são alguns dos objetivos do projeto ‘Virando o Jogo’, executado pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, que, nesta quarta-feira, 22, iniciou a entrega de centenas de kits esportivos aos assistidos. A iniciativa é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal, Leur Lomanto, para a Associação de Pesquisa e Ensino em Saúde colocada em execução no município.

O objetivo do ‘Virando o Jogo’ é ofertar, gratuitamente, práticas esportivas e atividades físicas, contemplando o público dos bairros e localidades mais distantes do Centro, ocupando as quadras poliesportivas existentes nas comunidades e, desta forma, propiciar as crianças e jovens a possibilidade de, por meio dessas ações, criar hábitos de vida mais saudáveis, tendo a prática esportiva como motivação.

Já estão sendo entregues os shorts e camisetas e serão disponibilizadas, ainda, chuteiras e meiões de futebol. Como parte da parceria com a Associação de Pesquisa e Ensino em Saúde, o município oferecerá, também, aulas de iniciação ao boxe. Para o secretário de Esporte e Lazer, Matheus Macedo, o Budega, o reforço nas ações do projeto, deverá ampliar a quantidade de jovens beneficiados. Informações e Foto: SECOM: PMJ

