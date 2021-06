CRIME AMBIENTAL: Moradores do KM 04 dizem que esgoto da Embasa está jogando no Rio de Contas

Alguns moradores do bairro do KM 04, entraram em contato com a nossa redação, inclusive nos enviando um vídeo, onde mostra um esgoto as margens da BR 116, que está obstruído e há vários dias está jogando todo o dejeto dentro do Rio de Contas. Segundo informações dos próprios moradores, a situação já foi informada para a Embasa, a mesma enviou homens, mas o problema não foi solucionado e o esgoto continua sendo jogado dentro do rio. Jequié, sempre carente em uma fiscalização mais eficaz a respeito desses esgotos que são jogados dentro do Rio de Contas, já denunciamos aqui em nosso blog, várias situações parecidas com esta. Se for fazer uma levantamento ao longo do Rio de Contas, no perímetro urbano de Jequié, com certeza vai ser encontrado vários locais, onde esgoto está sendo descartado dentro do referido rio, que vem sofrendo sua degradação ao longo dos anos.

