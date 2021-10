CRUELDADE: Moradores denunciam que estão envenenando gatos no Loteamento Água Branca em Jequié

Várias denúncias tem chegado até a redação do Blog Jequié Urgente de moradores do Loteamento Água Branca, que vários gatos estão aparecendo mortos pelo Bairro. Segundo informações, os felinos aparecem agonizando e saindo uma espécie de saliva da boca. Outros quando são encontrados já estão mortos. Os moradores desconfiam que tem alguém jogando a famosa “BOLA”, que é algum alimento misturado com veneno, para que os animais comam e morram. Os denunciantes estão indignados com a crueldade que estão fazendo com os animais.

