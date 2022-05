Curso de Auto Maquiagem é ministrado para familiares da APIB em Jequié. ASSISTA

A Associação Paradesportiva do Interior da Bahia – APIB, realizou a sua primeira oficina profissionalizante destinada às famílias dos associados. Com o intuito de proporcionar o conhecimento e entregar um instrumento profissional para essas famílias disponibilizou de forma estratégica a oficina com a temática sobre auto maquiagem com a profissional Camila Souza, maquiadora, visagista e consultora de moda.

As participantes da oficina tiveram acesso às palestras sobre autoestima, auto conhecimento, coloração e também aula prática de auto maquiagem. A direção da APIB, agradeceu todo apoio da equipe de organização, bem como a todos os colaboradores. ASSISTA

Comentários no Facebook:

Comentários