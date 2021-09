Curso de Tradutor e Intérprete de Libras em Língua Portuguesa é encerrado e prefeito Zé Coca participa da solenidade

Aconteceu ontem (03), o encerramento e entrega de certificados do Curso de Tradutor Intérprete de Libras em Língua Portuguesa, facilitando dessa forma a comunicação da pessoa surda com os ouvintes. A iniciativa foi realizada através do Projeto Libra para Todos, da Secretaria de Trabalho Emprego e Renda e Esporte, SETRE, do Governo do Estado da Bahia, em parceria com a Associação Educacional Sons no Silêncio (AESOS), e Associação de Surdos Centro Educacional Especializado de Jequié (ASCEEJE), com recursos do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (FUNTRAD).