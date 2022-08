Curso gratuito de Pedreiro Polivalente é finalizado pela Prefeitura de Jequié

Os alunos tiveram aulas teóricas e práticas, com atividades de campo na sede da Associação das Donas de Casa da Bahia (ADCB) e na Zona Rural, tendo, inclusive, executado, voluntariamente, a requalificação de um posto de saúde, e solucionando problemas de infraestrutura na Central de Cursos, colocando na prática, o que aprenderam durante o curso que, além de ser profissionalizante e, também, gratuito e têm objetivo de possibilitar novas oportunidades no mercado de trabalho à população, fortalecendo as habilidades e desenvolvendo potencialidades dos participantes, que é o público cadastrado no CadÚnico e beneficiários de programas sociais.