De 29 de Julho 1º de Agosto acontece World Camp 2020. você jovem participe

Do dia 29 a 1º de agosto, a IYF – International Youth Fellowship, realizará o World Camp 2020. A organização IYF, presente em 95 países, realiza anualmente o evento em diversos países, e este ano, em virtude da pandemia, realizará o evento on-line. A transmissão será via videoconferência através do aplicativo ZOOM, para 95 países e traduzido em sete idiomas: Português, Espanhol, Francês, Inglês, Chinês, Coreano e Russo. A IYF – International Youth Fellowship, traduzido para o português: Comunhão Internacional de Jovens, é uma Organização Cristã Global, Não-Governamental, dedicada ao crescimento espiritual, intelectual e emocional dos jovens ao redor do mundo, existente em mais de 95 países, fundada em 2001, na Coreia do Sul, com o objetivo de solucionar os problemas que a atual juventude enfrenta, e ajudar os jovens a superar os seus limites para estabelecer fortes raízes espirituais e uma sólida fundação de Liderança.

O Objetivo do evento é resgatar os jovens com dificuldades inter e intrapessoais. Com o lema “ O mundo conectado, o ” IYF World Camp 2020, é um evento de intercâmbio cultural, voltado aos jovens e contará com uma série de atividades, entre elas; palestras de educação emocional com o pastor Ock Soo Park; palestras de convidados influentes sobre diversos assuntos; academias temáticas; performances de danças culturais, e ainda, a participação especial do Coral Gracias.

O Pastor Ock Soo Park é o fundador da Ong IYF – International Youth Fellowship e idealizador do World Camp., ele também escreveu o livro da série de educação emocional: “ Quem é você que me arrasta” e a dedicatória foi a seguinte: “ dedico aos jovens que estão passando por algum sofrimento no coração, por nunca terem aprendido sobre o mundo do coração e nunca ter havido alguém para ensiná-los. ” Com este coração do fundador da organização, o World Camp foi organizado e espera contar com a participação de 5.000 jovens.

Inscrições através do Link :

https://forms.gle/JxF3ARKaQ91Bujex7

Mais informações:

http://iyf.org.br/

Facebook: https://www.facebook.com/iyf.br

YouTube: https://www.youtube.com/user/IYFBrazil

