Decisão Judicial suspende redução da tarifa de pedágio nas BRs 116 e 324, administradas pela Via Bahia que começaria a vigora a partir de hoje

Depois da ANTT informar que as tarifas dos pedágios da BR 116 e BR 324, seriam reduzidos a partir de hoje (14). A Concessionária VIA BAHIA, enviou comunicado a imprensa, afirmando que por de judicial, suspensa a redução da tarifa de pedágio. Segundo informações da ANTT, a redução iria acontecer porque a Via Bahia, concessionária que administra as duas BRs, não cumpriu cláusulas contratuais. o valor para carros pequenos iria passar de R$ 2,90 para R$ 2,40, nas praças de pedágio P1 e P2. Para as praças P3, P4, P5, P6 e P7, o valor sairia de R$ 5,10 para R$ 4,30. Agora, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E até lá os motoristas que passam pela Bahia irão continuar pagando um preço alto.

