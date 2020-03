Declaração de Início de Situação de Emergência Nível 1 para a Barragem de Santa Rita em Itagibá

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec), encaminha, a Declaração de Início de Situação de Emergência Nível 1 para a Barragem de Santa Rita, localizada em Itagibá, que foi emitida pelo gerente de Mina, Barragem e Obras da empresa Atlantic Nickel, o engenheiro da José Maurício Mendes Vale, como uma ação de caráter preventivo e prezando pela transparência na comunicação. Na oportunidade, a Sudec reforça que a emissão do alerta trata-se de um excesso de zelo, vez que a barragem está funcionando dentro dos padrões de segurança e sendo monitorada 24 horas. O motivo do alerta é devido à elevação de 11 cm do nível de água da barragem, após o acumulado de 182 mm de chuva nos últimos dias. Para atingir o limite da capacidade da barragem ainda são necessários que subam mais 40cm, o que precisaria de chuvas sequenciadas de, em média, 500 mm. A Defesa Civil da Bahia está à disposição para esclarecer ou sanar quaisquer dúvidas que possam surgir, através do número, 3115-3000. Foto: Reprodução

