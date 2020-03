Decreto da Prefeitura de Itabuna também fecha comércio por 15 dias

Um novo decreto foi publicado pela Prefeitura de Itabuna, cujo prefeito em exercício é Fernando Vita, o vice. No documento foi determinada a suspensão do funcionamento do comércio em geral, inclusive os estabelecimentos localizados nos bairros da cidade, e não somente os do Centro. As diretrizes devem ser cumpridas a partir da primeira hora deste sábado (21), pelo prazo prorrogável de 15 dias.

Além disso, o decreto mantém a suspensão do funcionamento e atividades de shoppings, galerias, bares, restaurantes, academias de musculação, dança e similares, clubes, igrejas, eventos sociais, eventos políticos, congressos, convenções, seminários, festas, formaturas, comemorações, indústrias e fábricas, serviços de Call Center, cursos didáticos, além de atividades bancárias.

A Câmara de Dirigentes Lojistas pretendia o funcionamento do comércio em horário especial, das 09h às 15h. Contudo, após pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e do médico infectologista Fernando Hernandez Romero, a prefeitura decidiu pela suspensão total pelo prazo de 15 dias.



Também nesta sexta-feira, a Prefeitura de Itabuna anunciou a suspensão do transporte coletivo, já a partir deste sábado (21). Também será realizado sistema de rodizio para os táxis, mototáxis e carros por aplicativo. Informações e foto: Verdinho Itabuna