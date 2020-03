Decreto limita circulação de pessoas das 22h às 5h em Jequié

O município de Jequié decretou situação de emergência e adotou novas medidas e proibições para enfrentamento da propagação do COVID-19.

Entre as restrições, está a circulação injustificada de pessoas em todos os dias da semana das 22h às 5h, ficando estas sujeitas a abordagem policial e encaminhamento as suas residências em caso de descumprimento; proibição do consumo de bebidas alcoólicas; a instituição de barreiras sanitárias em locais estratégicos do município de Jequié. A partir de 00:00h do dia 25 de março de 2020.



