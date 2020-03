Decreto vai proibir qualquer tipo de Obra pública ou privada em Jequié

No decreto municipal que será publicado na data de hoje (24), a Prefeitura municipal de Jequié vai proibir qualquer tipo de obra pública ou privada na cidade. Ou seja, para quem estiver construindo ou qualquer tipo de reforma vai ser orientado a paralisar os serviços.

Já as atividades do Centro de Abastecimento Vicente Grilo será interditado a meia noite de hoje. O que esperamos é que realmente as pessoas se conscientize e fiquem em suas residências.

Em conversa formal com um policial militar no dia de hoje (24), ele nos disse que é muito difícil conscientizar as pessoas para fecharem seus bares e estabelecimentos comerciais. As pessoas ainda tentam argumentar que precisam vender para sobreviver, sem saber que o bem maior no momento é a vida humana.

Vário box no centro de abastecimento já se encontram fechados, o comércio no centro da cidade de Jequié, 100% estão cumprindo o decreto municipal. O que vimos na manhã de hoje, foram poucas pessoas circulando pelo centro da cidade, na sua maioria, pessoas que estavam indo aos supermercados e farmácias para comprar apenas material básico. Foto reprodução

