Defensores apresentam campanha nacional contra o racismo a entidades negras baianas

Movimentos negros culturais do Centro Histórico receberam o presidente da Associação de Defensoras e Defensores Públicos da Bahia (ADEP-BA), Igor Santos, para a dialogar sobre campanha anual da categoria que será debatida até abril de 2022. Com o mote “Racismo se combate em todo lugar: Defensoras e Defensores Públicos pela equidade racial”, Vovô do Ilê, a conselheira do Olodum, Rita Castro, a vice Priora Cosma Pereira de Miranda, da Irmandade dos Homens Pretos e membros da diretoria da Sociedade Protetora dos Desvalidos estiveram presentes no encontro de apresentação da iniciativa.

De acordo com Santos, atuar em prol dos minorias é um dos principais papéis da categoria e, especialmente no setor cultural, é preservar a identidade do povo baiano. “As entidades negras que visitamos estão sempre mobilizadas em lutar para manter a identidade do povo negro, não só como resistência, mas também a partir da construção do conhecimento de si enquanto indivíduo e do povo baiano como um todo. Trazê-los para perto da campanha da Defensoria é a certeza de termos bons nomes ao nosso lado neste debate”, aponta o presidente da ADEP-BA.

