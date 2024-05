Delegação da Angola visita projeto baiano referência global em inclusão produtiva

Um exemplo a ser seguido. Com esse sentimento, a Instituição de Desenvolvimento Local – FAS Angola iniciou, nesta quarta-feira (22/05), a missão técnica para conhecer a experiência de sucesso do Governo do Estado na execução de políticas públicas, como o projeto Bahia Produtiva, operacionalizado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), no período de 2015 a 2022.

O intercâmbio de experiências impressionou a delegação de Angola, a exemplo do especialista de seleção e pagamentos do FAS, Aldemiro Yuma Zele. “É uma troca de experiência que está sendo muito interessante e é perceptível o grande investimento no setor produtivo da agricultura familiar aqui na Bahia, inclusive com assistência técnica. Então, essa missão será de grande valia para a nossa intervenção na Angola”.

Na abertura, o diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, apresentou o Panorama do Projeto Bahia Produtiva e as Perspectivas do Projeto Bahia que Produz e Alimenta, um novo projeto da CAR com cofinanciamento do Banco Mundial.

“Para nós, é muito salutar essa troca de experiência com outros países, pois isso nos impulsiona a buscar melhorias para os nossos projetos. A qualidade da política pública é diretamente proporcional à escuta que a CAR faz com outros países, movimentos, associações e cooperativas e esse reconhecimento é fundamental para seguirmos nessa esteira de construção de políticas públicas para o nosso povo baiano”, comentou Ribeiro.

A consultora do Banco Mundial na área de proteção social, Júlia Pacheco, explicou os motivos que fazem a Bahia ser escolhida por outros países em relação aos projetos de inclusão produtiva. “O Governo de Angola demonstrou interesse em conhecer projetos de inclusão produtiva no Brasil porque eles operam lá um projeto de inclusão produtiva rural, transferência de renda e cadastro social único. Então, orientamos a eles virem para a Bahia conhecer as melhores práticas e os resultados já alcançados aqui pelo Bahia Produtiva”, detalhou.

No total, o Bahia Produtiva beneficiou diretamente 40 mil famílias e investiu cerca de R$ 749,8 milhões, em 1.207 ações de inclusão socioprodutiva. O coordenador do projeto, Fernando Cabral, minuciou como será o trajeto da delegação na Bahia. “Após esse primeiro momento de panorama, a delegação conheceu a estratégia que envolve o Empório da Agricultura Familiar. Na quinta-feira (22/05), a comitiva viaja para Pintadas, com o objetivo de ver, na prática, as nossas ações, com visita a vários empreendimentos da agricultura familiar, em um momento de troca de experiências com as nossas associações e cooperativas”, finalizou.

As associações e cooperativas da agricultura familiar que serão visitadas por representantes da FAS Angola são: a unidade classificadora de ovos da Cooperativa de Produtores de Aves e Suínos de Pintadas (Coopaves), a fábrica de ração da Cooperativa Agroindustrial de Pintadas (Cooap), unidade de beneficiamento de produtos de abelhas da Associação dos Apicultores de Pintadas, o frigorífico de abate de ovinos de caprinos da Frigbahia e a unidade de beneficiamento de polpa de fruta da Cooperativa Ser do Sertão.

Fotos: Rafael Barreto

Comentários no Facebook:

Comentários