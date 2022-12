Delegacia da mulher e sede da 9ª Coorpin – Delegacia Territorial de Jequié são inauguradas; ASSISTA

O Governador da Bahia Rui Costa, esta em Jequié na manhã desta sexta-feira (30), para inauguração da sede da Delegacia da mulher e sede da 9ª Coorpin – Delegacia Territorial. Ele chegou ao local por volta das 10 Horas da manhã, e estava acompanhado do Governador Eleito Jerônimo Rodrigues, da primeira dama Aline Peixoto, além de autoridades política de Jequie e Região. A nova Delegacia da Mulher que foi inaugurada em Jequié, conta com instalação ampla e confortável para os servidores desempenhar o ser papel. A reportagem do Jequié Urgente, conversou com o Coordenador da 9ª Coorpin – Delegacia Territorial de Jequié, De Rodrigo Fernando e com a delegada chefe da DEAM, Dra Grazielle Quaresma.





Comentários no Facebook:

Comentários