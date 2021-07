Delegacia de Furtos e Roubos de Jequié identifica acusado e recupera objetos

Depois de informação dos crimes de Furto e Roubo registrados conforme ocorrências de número 1055/21 DRFR, 1376/21 DRFR, 1465/21 DRFR, 1607/21 DRFR, 1565/21 DRFR, 1367/21 e 1561/21, a equipe da delegacia de furtos e roubos de Jequié, iniciou um processo investigativo no intuito de identificar a autoria do fatos e localizar os referidos objetos.

Os investigadores levantaram informações e imagens de câmeras de segurança e notaram que na maioria dos casos os indivíduos L. C. O. e G. S. M. atuavam juntos. Na prática, os criminosos atuavam de diversas formas, subtraindo objetos de residencias e arrombando cadeados de caminhões baú em função de subtrair a carga.

No último dia 21/07/2021 a equipe da DRFR saiu em diligência e obteve êxito em localizar os envolvidos: L. C. O. e G. S. M., continuamente a equipe

localizou e apreendeu uma série de objetos oriundos do furto da ocorrência de número 1607/21 DRFR, neste caso, cometido individualmente pela pessoa de L. C. O.

*Os objetos estavam na residência do próprio autor, são eles:*

*- 20 Bucha da Coroa Honda Biz*

*- 10 Bucha da Coroa Yamaha Yes*

*- 10 Engrenagens de Velocímetro Honda Biz 100*

*- 20 Ignição da Honda Pop 110*

*- 06 Pedais de Partida Honda 150*

Os produtos apreendidos serão devolvidos à vítima, e as pessoas de L. C. O. e G. A. M. foram indiciados por crime de Furto Qualificado e ficarão a disposição da Justiça Estadual. Informações: DRFR / JEQUIÉ

