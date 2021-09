Delegacia itinerante de proteção à mulher chega ao município de Jaguaquara

A Delegacia Móvel da Polícia Civil da Bahia realizou seus primeiros atendimentos nesta segunda-feira (27), no município de Jaguaquara. A ação marca o início do projeto Deam itinerante, que visa fornecer auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica, em diferentes municípios do interior do estado. A ação é coordenada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin).

A abertura do evento aconteceu na Câmara de Vereadores do município e contou com a presença do coordenador da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), delegado Rodrigo Fernando, da juíza de direito, Andréa Padilha, da Secretária de estado da prefeitura municipal, Daniela Batista e demais órgãos e autoridades locais. A equipe especializada, formada por delegada, escrivão e investigadores, se encontra na Praça JJ Seabra, no centro do município, de 8h às 18h, para registrar ocorrências e orientar as pessoas.